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В Киеве ликвидируют последствия сильного снегопада

13 января 2024 13:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве ликвидируют последствия сильного снегопада
Уборка снега в Киеве. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве для очистки снега задействованы 242 специализированных машины, принадлежащих компании "Киевавтодор". Снег удаляют с тротуаров, лестниц и пешеходных переходов, при этом 65 команд занимаются ручной очисткой. 

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В сообщении говорится, что в парках, скверах и других зеленых насаждениях 585 сотрудников "Киевзеленстроя" трудятся над удалением снега, используя 56 единиц техники. Также снег убирают на прилегающих к домам территориях, работники управляющих компаний осуществляют эти работы.

В КГГА акцентировали, что водителям настоятельно рекомендуется проявлять повышенную осторожность на дорогах, сохранять безопасное расстояние, а пешеходам важно быть бдительными и не забывать использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Напомним, что накануне Киев также засыпало снегом. В городе  279 единиц снегоуборочной техники работали на улицах засыпанного снегом города. Водителей просили не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков.

Киев
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КГГА
Украина
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