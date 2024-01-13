В Киеве ликвидируют последствия сильного снегопада

Уборка снега в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве для очистки снега задействованы 242 специализированных машины, принадлежащих компании "Киевавтодор". Снег удаляют с тротуаров, лестниц и пешеходных переходов, при этом 65 команд занимаются ручной очисткой.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В сообщении говорится, что в парках, скверах и других зеленых насаждениях 585 сотрудников "Киевзеленстроя" трудятся над удалением снега, используя 56 единиц техники. Также снег убирают на прилегающих к домам территориях, работники управляющих компаний осуществляют эти работы.

В КГГА акцентировали, что водителям настоятельно рекомендуется проявлять повышенную осторожность на дорогах, сохранять безопасное расстояние, а пешеходам важно быть бдительными и не забывать использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Напомним, что накануне Киев также засыпало снегом. В городе 279 единиц снегоуборочной техники работали на улицах засыпанного снегом города. Водителей просили не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков.