У Києві ліквідують наслідки сильного снігопаду

Прибирання снігу у Києві. Фото: скриншот

У Києві для очищення снігу залучено 242 спеціалізовані машини, що належать компанії "Київавтодор". Сніг видаляють із тротуарів, сходів та пішохідних переходів, при цьому 65 команд займаються ручним очищенням.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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У повідомленні йдеться, що у парках, скверах та інших зелених насадженнях 585 співробітників "Київзеленбуду" працюють над видаленням снігу, використовуючи 56 одиниць техніки. Також сніг прибирають на прилеглих до будинків територіях, працівники компаній-керівників здійснюють ці роботи.

У КМДА акцентували, що водіям настійно рекомендується виявляти підвищену обережність на дорогах, зберігати безпечну відстань, а пішоходам важливо бути пильними та не забувати використовувати світловідбиваючі елементи у темний час доби.

Нагадаємо, що напередодні Київ також засипало снігом. У місті 279 одиниць снігоприбиральної техніки працювали на вулицях засипаного снігом міста. Водіїв просили не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, щоби не заважати роботі комунальників.