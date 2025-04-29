В Киеве 29 апреля срочно созывают Совет обороны после удара РФ

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко срочно созывает Совет обороны столицы. Это произошло после того, как волонтеры самостоятельно расчищают квартиры и забивают окна в результате российского обстрела Святошинского района.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram во вторник, 29 апреля.

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Ткаченко отметил, что предметом встречи является алгоритм действий после того, как работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали последствия российских прилетов.

"Только накануне я лично проводил совещание с председателями РГА и ответственными службами на эту тему. В моменте — мы не должны рассчитывать на кого-то, если город имеет ресурсы. У меня лопается терпение, что любое планирование ограничивается только планированием. А ответственные — на самом деле с приставкой "без", — подчеркнул Ткаченко.

По его словам, он будет проводить заседание безотлагательно, несмотря на то, что Виталий Кличко находится не в Украине.

Ткаченко поблагодарил волонтеров, которые включились в помощь в Святошинском районе.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Что предшествовало

Волонтер Екатерина Терехова рассказала, что на месте российской атаки работают киевляне, которые расчищают квартиры и забивают окна. По ее словам, бойцы Национальной гвардии Украины пообещали вернуться к поврежденному дому и охранять до 5 мая.

"Сегодня неожиданно на площадке появился председатель РГА местного и он пришел на точку нашего кормления и начал рассказывать, что они вроде всех кормят, что соцслужбы работают, а у нас на тот момент, как он пришел, уже стоит очередь из дедушек, бабушек местных. Они на него налетели с вопросами, где "точка", — рассказала волонтер.

По ее словам, сейчас на место атаки вернулись службы.

Напомним, в ночь на 24 апреля российские оккупанты атаковали Киев. В результате обстрела погибли 13 человек.

Недавно состоялась церемония захоронения семьи Худей, члены которой погибли из-за российского обстрела Святошинского района.