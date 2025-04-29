В Киеве 29 апреля срочно созывают Совет обороны после удара РФ

Киевляне устраняют последствия атаки — КГВА собирает заседание
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко срочно созывает Совет обороны столицы. Это произошло после того, как волонтеры самостоятельно расчищают квартиры и забивают окна в результате российского обстрела Святошинского района.
Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram во вторник, 29 апреля.
Совет обороны Киева
Ткаченко отметил, что предметом встречи является алгоритм действий после того, как работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали последствия российских прилетов.
"Только накануне я лично проводил совещание с председателями РГА и ответственными службами на эту тему. В моменте — мы не должны рассчитывать на кого-то, если город имеет ресурсы. У меня лопается терпение, что любое планирование ограничивается только планированием. А ответственные — на самом деле с приставкой "без", — подчеркнул Ткаченко.
По его словам, он будет проводить заседание безотлагательно, несмотря на то, что Виталий Кличко находится не в Украине.
Ткаченко поблагодарил волонтеров, которые включились в помощь в Святошинском районе.
Что предшествовало
Волонтер Екатерина Терехова рассказала, что на месте российской атаки работают киевляне, которые расчищают квартиры и забивают окна. По ее словам, бойцы Национальной гвардии Украины пообещали вернуться к поврежденному дому и охранять до 5 мая.
"Сегодня неожиданно на площадке появился председатель РГА местного и он пришел на точку нашего кормления и начал рассказывать, что они вроде всех кормят, что соцслужбы работают, а у нас на тот момент, как он пришел, уже стоит очередь из дедушек, бабушек местных. Они на него налетели с вопросами, где "точка", — рассказала волонтер.
По ее словам, сейчас на место атаки вернулись службы.
Напомним, в ночь на 24 апреля российские оккупанты атаковали Киев. В результате обстрела погибли 13 человек.
Недавно состоялась церемония захоронения семьи Худей, члены которой погибли из-за российского обстрела Святошинского района.
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