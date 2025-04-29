У Києві 29 квітня терміново скликають Раду оборони після удару РФ

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко терміново скликає Раду оборони столиці. Це сталося після того, як волонтерам довелося самостійно розчищати квартири та забивати вікна внаслідок російського обстрілу Святошинського району.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram у вівторок, 29 квітня.

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Ткаченко наголосив, що предметом зустрічі є алгоритм дій після того, як працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували наслідки російських прильотів.

"Лише напередодні я особисто проводив нараду з головами РДА та відповідальними службами на цю тему. В моменті — ми не маємо розраховувати на когось, якщо місто має ресурси. Мені уривається терпець, що будь-яке планування обмежується лише плануванням. А відповідальні — насправді з префіксом "без", — наголосив Ткаченко.

За його словами, він буде проводити засідання невідкладно, попри те, що Віталій Кличко перебуває не в Україні.

Ткаченко подякував волонтерам, які включились в допомогу в Святошинському районі.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Що передувало

Волонтерка Катерина Терехова розповіла, що на місці російської атаки працюють кияни, які розчищають квартири та забивають вікна. За її словами, бійці Національної гвардії України пообіцяли повернутися до пошкодженого будинку та охороняти до 5 травня.

"Сьогодні неочікувано на майданчику зʼявився голова РДА місцевого і він прийшов на точку нашого годування та почав розповідати, що вони ніби всіх годують, що соцслужби працюють, а в нас на той момент, як він прийшов, вже стоїть черга з дідусів, бабусь місцевих. Вони на нього налетіли з питаннями, де "точка", — розповіла волонтерка.

За її словами, наразі на місце атаки повернулися міські служби.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня російські окупанти атакували Київ. Внаслідок обстрілу загинули 13 осіб.

Нещодавно відбулася церемонія поховання сім'ї Худів, члени якої загинули через російський обстріл Святошинського району.