У Києві прощаються із сім’єю, загиблою від атаки Росії — фото

Похорон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві пройшла церемонія поховання сім'ї Худей. Внаслідок ракетної балістичної атаки Росії під завалами будинку загинули батько, матір та їх син. Провести їх в останню путь прийшла донька, яка чудом вижила після атаки, а також рідні, близькі та небайдужі кияни.

Сайт Новини.LIVE покаже фоторепортаж з церемонії прощання.

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Росія завдала цинічного удару по житловому будинку балістикою

У ніч на 24 квітня російські війська завдали ракетного удару по Києву, застосувавши балістичну ракету північнокорейського виробництва. Основний удар припав на житловий будинок у Святошинському районі.

За офіційними даними ДСНС, внаслідок удару загинули 12 людей, ще 94 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Відомо, що в Києві від удару постраждали загалом 54 багатоквартирних будинки, пошкоджено 723 квартири.

У Києві поховали сім'ю, яка загинула під завалами від обстрілу

Сьогодні, 28 квітня, в Києві попрощалися з трьома жертвами обстрілу: 17-річним Данилом Худею та його батьками.

Люди зібралися на похорон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди очікують похорону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди тримають квіти в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Близькі сім'ї прийшли проводити в останню путь загиблих. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Священник відспівує померлих. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На церемонію прощання прийшли родичі, друзі, однокласники юнака та небайдужі мешканці столиці.

Додамо, що відомо про атаку. Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала удару по будинку в Святошинському районі Києва 24 квітня північнокорейською балістичною ракетою.

У п'ятницю, 25 квітня в Києві оголосили День жалоби за загиблими. Володимир Зеленський вшанував пам'ять вбитих, разом з ним до цього долучилися посли з різних країн.