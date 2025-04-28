У Києві прощаються із сім’єю, загиблою від атаки Росії — фото

У Києві поховали сім'ю, яка загинула від атаки РФ — фоторепортаж
У Києві пройшла церемонія поховання сім'ї Худей. Внаслідок ракетної балістичної атаки Росії під завалами будинку загинули батько, матір та їх син. Провести їх в останню путь прийшла донька, яка чудом вижила після атаки, а також рідні, близькі та небайдужі кияни.
Сайт Новини.LIVE покаже фоторепортаж з церемонії прощання.
Росія завдала цинічного удару по житловому будинку балістикою
У ніч на 24 квітня російські війська завдали ракетного удару по Києву, застосувавши балістичну ракету північнокорейського виробництва. Основний удар припав на житловий будинок у Святошинському районі.
За офіційними даними ДСНС, внаслідок удару загинули 12 людей, ще 94 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Відомо, що в Києві від удару постраждали загалом 54 багатоквартирних будинки, пошкоджено 723 квартири.
У Києві поховали сім'ю, яка загинула під завалами від обстрілу
Сьогодні, 28 квітня, в Києві попрощалися з трьома жертвами обстрілу: 17-річним Данилом Худею та його батьками.
На церемонію прощання прийшли родичі, друзі, однокласники юнака та небайдужі мешканці столиці.
Додамо, що відомо про атаку. Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала удару по будинку в Святошинському районі Києва 24 квітня північнокорейською балістичною ракетою.
У п'ятницю, 25 квітня в Києві оголосили День жалоби за загиблими. Володимир Зеленський вшанував пам'ять вбитих, разом з ним до цього долучилися посли з різних країн.
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