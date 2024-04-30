Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве "люди от Карася" угрожали военному arrow

В Киеве "люди от Карася" угрожали военному

30 апреля 2024 04:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Разборки военных в Киеве
К военному Гнезидлову (слева на фото) подошли разбираться неизвестные мужчины. Фото: Facebook/Сергей Гнездилов
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

К украинскому военному Сергею Гнездилову во время отпуска в Киеве подошли неизвестные мужчины. Они угрожали Гнездилову физической расправой и требовали, чтобы тот извинился перед другим военным Евгением Карасем.

Об этом в воскресенье, 28 апреля, Сергей Гнездилов написал в своем Facebook.

Читайте также:

Что не поделили военные

Выяснение отношений проходило недалеко от столичного Украинского дома. Вместе с Сергеем Гнездиловым были его друзья, они стали свидетелями инцидента.

"Во время посещения мной выставки в Украинском Доме, произошла довольно неприятная ситуация. Непонятные личности требовали у меня извинений перед Евгением Карасем, "потому что ты назвал героя долб***бом", — написал в Facebook военный Гнездилов.

null
Скриншот с Facebook/Сергей Гнездилов

Компания Сергея вызвала полицию и неизвестные мужчины "от Карася" ушли. Гнездилов сообщил, что написал заявление о преследовании.

Позже "Украинская правда" опубликовала комментарий Евгения Карася: "Ненависть ко мне у Гнездилова возникла после событий лета 2022 года, когда он, находясь в тылу, обнародовал истерическую дезу о состоянии событий на фронте. Офицер ОТУ опроверг паническое сообщение солдата Гнездилова. Но дезу уже подхватили все российские и украинские СМИ. Он мог просто извиниться, но затаил обиду".

Напомним, в Киеве сверстники жестоко избили 13-летнего школьника. Парню уже сделали операцию. Также мы сообщали, что полицейские Днепровского района столицы задержали 20-летнего уроженца Хмельнитчины, ударившего ножом оператора автозаправочной станции.

Киев
военные
военные преступления
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри