Разборки военных в Киеве

В Киеве "люди от Карася" угрожали военному
К украинскому военному Сергею Гнездилову во время отпуска в Киеве подошли неизвестные мужчины. Они угрожали Гнездилову физической расправой и требовали, чтобы тот извинился перед другим военным Евгением Карасем.
Об этом в воскресенье, 28 апреля, Сергей Гнездилов написал в своем Facebook.
Что не поделили военные
Выяснение отношений проходило недалеко от столичного Украинского дома. Вместе с Сергеем Гнездиловым были его друзья, они стали свидетелями инцидента.
"Во время посещения мной выставки в Украинском Доме, произошла довольно неприятная ситуация. Непонятные личности требовали у меня извинений перед Евгением Карасем, "потому что ты назвал героя долб***бом", — написал в Facebook военный Гнездилов.
Компания Сергея вызвала полицию и неизвестные мужчины "от Карася" ушли. Гнездилов сообщил, что написал заявление о преследовании.
Позже "Украинская правда" опубликовала комментарий Евгения Карася: "Ненависть ко мне у Гнездилова возникла после событий лета 2022 года, когда он, находясь в тылу, обнародовал истерическую дезу о состоянии событий на фронте. Офицер ОТУ опроверг паническое сообщение солдата Гнездилова. Но дезу уже подхватили все российские и украинские СМИ. Он мог просто извиниться, но затаил обиду".
Напомним, в Киеве сверстники жестоко избили 13-летнего школьника. Парню уже сделали операцию. Также мы сообщали, что полицейские Днепровского района столицы задержали 20-летнего уроженца Хмельнитчины, ударившего ножом оператора автозаправочной станции.
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