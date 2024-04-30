Разборки военных в Киеве

К военному Гнезидлову (слева на фото) подошли разбираться неизвестные мужчины. Фото: Facebook/Сергей Гнездилов

К украинскому военному Сергею Гнездилову во время отпуска в Киеве подошли неизвестные мужчины. Они угрожали Гнездилову физической расправой и требовали, чтобы тот извинился перед другим военным Евгением Карасем.

Об этом в воскресенье, 28 апреля, Сергей Гнездилов написал в своем Facebook.

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Выяснение отношений проходило недалеко от столичного Украинского дома. Вместе с Сергеем Гнездиловым были его друзья, они стали свидетелями инцидента.

"Во время посещения мной выставки в Украинском Доме, произошла довольно неприятная ситуация. Непонятные личности требовали у меня извинений перед Евгением Карасем, "потому что ты назвал героя долб***бом", — написал в Facebook военный Гнездилов.

Скриншот с Facebook/Сергей Гнездилов

Компания Сергея вызвала полицию и неизвестные мужчины "от Карася" ушли. Гнездилов сообщил, что написал заявление о преследовании.

Позже "Украинская правда" опубликовала комментарий Евгения Карася: "Ненависть ко мне у Гнездилова возникла после событий лета 2022 года, когда он, находясь в тылу, обнародовал истерическую дезу о состоянии событий на фронте. Офицер ОТУ опроверг паническое сообщение солдата Гнездилова. Но дезу уже подхватили все российские и украинские СМИ. Он мог просто извиниться, но затаил обиду".

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