Розбірки військових у Києві

До військового Гнезідлова (ліворуч на фото) підійшли розбиратися невідомі чоловіки. Фото: Facebook/Сергій Гнезділов

До українського військового Сергія Гнезділова під час відпустки у Києві підійшли невідомі чоловіки. Вони погрожували Гнезділову фізичною розправою та вимагали, аби той вибачився перед іншим військовиком Євгеном Карасем.

Про це у неділю, 28 квітня, Сергій Гнезділов написав у своєму Facebook.

Читайте також:

Що не поділили військові

З'ясування стосунків відбувалося неподалік столичного Українського дому. Разом з Сергієм Гнезділовим були його друзі, вони стали свідками інциденту.

"Під час відвідування мною виставки в Українському Домі, сталася доволі неприємна ситуація. Незрозумілі лічності вимагали в мене вибачень перед Євгеном Карасем, "бо ти назвав героя довб***бом", — написав у Facebook військовий Гнезділов.

Скриншот з Facebook/Сергій Гнезділов

Компанія Сергія викликала поліцію і невідомили чоловіки "від Карася" пішли геть. Гнезділов повідомив, що написав заяву про переслідування.

Пізніше "Українська правда" опубліковала коментар Євгена Карася: "Ненависть до мене в Гнезділова виникла після подій літа 2022, коли він, перебуваючи в тилу, оприлюднив істеричну дезу про стан подій на фронті. Офіцер ОТУ спростував панічний допис солдата Гнезділова. Але дезу вже підхопили всі російські та українські ЗМІ. Він міг просто попросити вибачення, але затаїв образу".

Нагадаємо, у Києві однолітки жорстоко побили 13-річного учня. Хлопцю вже зробили операцію. Також ми повідомляли, що поліцейські Дніпровського району столиці затримали 20-річного уродженця Хмельниччини, який вдарив ножем оператора автозаправної станції.