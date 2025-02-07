Военные в плену — в Киеве митинг у здания Красного Креста

Люди на митинге у здания Красного Креста в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сотни людей в Киеве 7 февраля вышли на митинг к зданию Международного комитета Красного Креста. Они требуют у организации начать действовать и возвращать военнопленных.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг у здания Красного Креста в Киеве

Сотни людей с плакатами, украинскими флагами и фото военных вышли на митинг и требуют у Красного Креста начать действовать, чтобы вернуть военнопленных домой.

Люди на митинге у здания Красного Креста в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Люди на митинге у здания Красного Креста в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Люди на митинге у здания Красного Креста в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Люди на митинге у здания Красного Креста в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Родные военнопленных не сдерживают эмоций под зданием и хотят добиться хотя бы какой-то информации о своих мужьях и сыновьях, которые находятся в российском плену.

В МККК обратились к активистам, которые пришли на митинг и заявили, что организация ежедневно работает на дипломатической арене.

"Наши специалисты общаются с семьями отдельно, мы также общаемся с различными органами, с Коордштабом, с офисом уполномоченного, с ОПУ. К сожалению, происходит так, что у нас получается два шага вперед — шаг назад", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля в центре Киева люди вышли на акцию Free Azov. Таким образом неравнодушные хотят поддержать пленных защитников и подчеркнуть важность обменов.

А 1 февраля сотни людей собрались во Львове, чтобы напомнить о воинах, которые до сих пор находятся в России.