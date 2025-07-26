В Киеве воздушная тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве звучит воздушная тревога — чем враг атакует столицу
В столице Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают жителей города направляться в укрытия.
Об этом сообщает КГГА.
Что летит на столицу
Сообщается, что российские оккупанты атакуют Киев дронами-камикадзе, также есть угроза баллистики. В Киеве могут быть громкие звуки работы ПВО.
Воздушные тревоги в Украине
На 01:39 согласно данным мониторингового портала Ukrainealarm, воздушные тревоги звучат в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонских областях.
При этом в Харькове и Днепре прозвучали мощные взрывы.
Ранее сообщалось, что этой ночью оккупанты сбросили КАБ на Харьков. Есть разрушения и пострадавшие.
Также сообщалось, что накануне россияне атаковали Зноб-Новгородскую общину ударным БпЛА и из артиллерии на Сумщине. Есть погибшая и раненые.
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