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Главная Киев В Киеве звучит воздушная тревога — чем враг атакует столицу

В Киеве звучит воздушная тревога — чем враг атакует столицу

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 01:32
В Киеве воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Система ПВО Patriot. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают жителей города направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГГА.

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В Киеве звучит воздушная тревога — чем враг атакует столицу - фото 1
Сообщение КГГА. Фото: Скриншот

Сообщается, что российские оккупанты атакуют Киев дронами-камикадзе, также есть угроза баллистики. В Киеве могут быть громкие звуки работы ПВО.

Воздушные тревоги в Украине

В Киеве звучит воздушная тревога — чем враг атакует столицу - фото 2
Воздушные тревоги в Украине. Фото: Скриншот

На 01:39 согласно данным мониторингового портала Ukrainealarm, воздушные тревоги звучат в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонских областях.

При этом в Харькове и Днепре прозвучали мощные взрывы.

Ранее сообщалось, что этой ночью оккупанты сбросили КАБ на Харьков. Есть разрушения и пострадавшие.

Также сообщалось, что накануне россияне атаковали Зноб-Новгородскую общину ударным БпЛА и из артиллерии на Сумщине. Есть погибшая и раненые.

Киев воздушная тревога война в Украине атака балистическая атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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