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Головна Київ У Києві лунає повітряна тривога — чим ворог атакує столицю

У Києві лунає повітряна тривога — чим ворог атакує столицю

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 01:32
У Києві повітряна тривога через загрозу балістики
Система ППО Patriot. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає мешканців міста прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМДА.

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Повідомлення КМДА. Фото: Скриншот

Повідомляється, що російські окупанти атакують Київ дронами-камікадзе, також є загроза балістики. У Києві можуть бути гучні звуки роботи ППО.

Повітряні тривоги в Україні

У Києві лунає повітряна тривога — чим ворог атакує столицю - фото 2
Повітряні тривоги в Україні. Фото: Скриншот

На 01:39 згідно з даними моніторингового порталу Ukrainealarm, повітряні тривоги лунають у Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонських областях.

При цьому у Харкові та Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Раніше повідомлялось, що цієї ночі окупанти скинули КАБ на Харків. Є руйнування та постраждалі. 

Також повідомлялось, що напередодні росіяни атакували Зноб-Новгородську громаду ударним БпЛА та з артилерії на Сумщині. Є загибла та поранені.

Київ повітряна тривога війна в Україні атака балістична атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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