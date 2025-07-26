У Києві повітряна тривога через загрозу балістики

У Києві лунає повітряна тривога — чим ворог атакує столицю
У столиці України оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає мешканців міста прямувати до укриттів.
Про це повідомляє КМДА.
Що летить на столицю
Повідомляється, що російські окупанти атакують Київ дронами-камікадзе, також є загроза балістики. У Києві можуть бути гучні звуки роботи ППО.
Повітряні тривоги в Україні
На 01:39 згідно з даними моніторингового порталу Ukrainealarm, повітряні тривоги лунають у Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонських областях.
При цьому у Харкові та Дніпрі пролунали потужні вибухи.
Раніше повідомлялось, що цієї ночі окупанти скинули КАБ на Харків. Є руйнування та постраждалі.
Також повідомлялось, що напередодні росіяни атакували Зноб-Новгородську громаду ударним БпЛА та з артилерії на Сумщині. Є загибла та поранені.
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