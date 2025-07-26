У Києві повітряна тривога через загрозу балістики

Система ППО Patriot. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає мешканців міста прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМДА.

Реклама

Читайте також:

Що летить на столицю

Повідомлення КМДА. Фото: Скриншот

Повідомляється, що російські окупанти атакують Київ дронами-камікадзе, також є загроза балістики. У Києві можуть бути гучні звуки роботи ППО.

Повітряні тривоги в Україні

Повітряні тривоги в Україні. Фото: Скриншот

На 01:39 згідно з даними моніторингового порталу Ukrainealarm, повітряні тривоги лунають у Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонських областях.

При цьому у Харкові та Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Раніше повідомлялось, що цієї ночі окупанти скинули КАБ на Харків. Є руйнування та постраждалі.

Також повідомлялось, що напередодні росіяни атакували Зноб-Новгородську громаду ударним БпЛА та з артилерії на Сумщині. Є загибла та поранені.