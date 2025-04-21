В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара беспилотников РФ

Работа мобильной группы ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Киеве слышны сирены воздушной тревоги. Местные власти сообщили о воздушной опасности над столицей Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

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Сообщение от КГГА о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Согласно информации КГГА, в городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА. Местные власти призывают жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Там напоминают, что в случае проблем с доступом к укрытию, надо обратиться через "Киев Цифровой" или сообщить об этом в @KyivShelterBot в Telegram.

По состоянию на 05:28, согласно данным Официальной карты воздушных тревог, оккупанты нарушили воздушное пространство на большинстве территории Украины. В основном атакуют дронами-камикадзе.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

Напомним, накануне враг тоже пытался атаковать столицу, несмотря на так называемое "перемирие". Звуки ПВО в Киеве прозвучали вечером, когда в небе зафиксировали российский беспилотник.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что оккупанты почти три тысячи раз успели нарушить режим тишины, который сами и объявили.