В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара беспилотников РФ

В Киеве звучала воздушная тревога — в чем причина
В Киеве слышны сирены воздушной тревоги. Местные власти сообщили о воздушной опасности над столицей Украины.
Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.
Что известно на данный момент
Согласно информации КГГА, в городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА. Местные власти призывают жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
Там напоминают, что в случае проблем с доступом к укрытию, надо обратиться через "Киев Цифровой" или сообщить об этом в @KyivShelterBot в Telegram.
По состоянию на 05:28, согласно данным Официальной карты воздушных тревог, оккупанты нарушили воздушное пространство на большинстве территории Украины. В основном атакуют дронами-камикадзе.
Напомним, накануне враг тоже пытался атаковать столицу, несмотря на так называемое "перемирие". Звуки ПВО в Киеве прозвучали вечером, когда в небе зафиксировали российский беспилотник.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что оккупанты почти три тысячи раз успели нарушить режим тишины, который сами и объявили.
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