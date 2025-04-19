Вибухи в Києві 19 квітня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Hatem Khaled

Вибухи в Києві пролунали ввечері, 19 квітня. У небі зафіксовано російський безпілотник.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

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"У столиці працює ППО по ворожому БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемирʼя". Однак наразі тривогу оголошено у декількох областях України.

Крім того, вибухи лунали в Київській області. Там також працювали сили протиповітряної оборони.