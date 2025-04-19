Вибухи в Києві 19 квітня — яка загроза

У Києві знову лунають вибухи — зафіксовано ворожий дрон
Вибухи в Києві пролунали ввечері, 19 квітня. У небі зафіксовано російський безпілотник.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.
Вибухи в Києві
"У столиці працює ППО по ворожому БпЛА", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемирʼя". Однак наразі тривогу оголошено у декількох областях України.
Крім того, вибухи лунали в Київській області. Там також працювали сили протиповітряної оборони.
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