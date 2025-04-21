У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників РФ

У Києві лунає повітряна тривога — в чому причина
21 квітня 2025 04:45
Термінова новина
У Києві чутно сирени повітряної тривоги. Місцева влада повідомила про повітряну небезпеку над столицею України.
Що відомо на цей момент
Згідно з інформацією КМДА, у місті оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Місцева влада закликає мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
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Там нагадують, що у випадку проблем з доступом до укриття, треба звернутись через "Київ Цифровий" або повідомити про це в @KyivShelterBot у Telegram.
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