У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників РФ

Термінова новина

У Києві чутно сирени повітряної тривоги. Місцева влада повідомила про повітряну небезпеку над столицею України.

Що відомо на цей момент

Згідно з інформацією КМДА, у місті оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Місцева влада закликає мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

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Там нагадують, що у випадку проблем з доступом до укриття, треба звернутись через "Київ Цифровий" або повідомити про це в @KyivShelterBot у Telegram.

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