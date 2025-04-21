Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві лунає повітряна тривога — в чому причина arrow

У Києві лунає повітряна тривога — в чому причина

21 квітня 2025 04:45
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників РФ
Термінова новина
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Києві чутно сирени повітряної тривоги. Місцева влада повідомила про повітряну небезпеку над столицею України.

Що відомо на цей момент

Згідно з інформацією КМДА, у місті оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Місцева влада закликає мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Реклама
Читайте також:

Там нагадують, що у випадку проблем з доступом до укриття, треба звернутись через "Київ Цифровий" або повідомити про це в @KyivShelterBot у Telegram.

Новина оновлюється...

Київ повітряна тривога
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама