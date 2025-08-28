Взрывы в Киеве 28 августа из-за баллистики

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Киеве раздаются прямо сейчас, в ночь на 28 августа. Россияне атакуют столицу ракетами.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 28 августа

"Продолжается угроза применения баллистического вооружения. Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!", — говорится в сообщении КГВА в 03:02.

Обновлено в 03:15

"Вызов медиков в Днепровский район столицы. Бригада направляется на место. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях", — уточнил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 03:19

"Также экстренные службы выехали в Шевченковский и Дарницкий районы", — добавил Кличко.

Обновлено в 03:19

Начальник КГВА Тимур Ткаченко написал, что последствия атаки фиксируются в Шевченковском, Дарницком и Днепровском районах. Сейчас происходит Луценка масштабов разрушений. В то же время продолжается угроза применения ударных дронов.

Где объявили тревогу

Между тем карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Также отметим, что этой ночью россияне массированно атакуют Украину, применяя дроны и по меньшей мере баллистику. В частности, незадолго до взрывов в столице, Воздушные силы ВСУ тоже информировали о фиксации ракет. В связи с этим тревога почти по всей Украине.

Кроме того, мониторинговый каналы писали ночью о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые обычно запускают крылатые ракеты по Украине. Однако официального подтверждения не было.

Стоит также добавить, что в Киеве этой ночью тоже были взрывы, когда столицу пытались атаковать дроны РФ.