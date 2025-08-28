Вибухи у Києві 28 серпня через балістику

У Києві лунають потужні вибухи
Вибухи у Києві лунають прямо зараз, в ніч проти 28 серпня. Росіяни атакують столицю ракетами.
Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.
Звуки вибухів у Києві в ніч проти 28 серпня
"Триває загроза застосування балістичного озброєння. Працює ППО! Залишайтеся в укриттях!", — йдеться у повідомленні КМВА о 03:02.
Оновлено о 03:15
"Виклик медиків у Дніпровський район столиці. Бригада прямує на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях", — уточнив мер Києва Віталій Кличко.
Оновлено о 03:19
"Також екстрені служби виїхали в Шевченківський та Дарницький райони", — додав Кличко.
Оновлено о 03:19
Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав, що наслідки атаки фіксуються в Шевченківському, Дарницькому та Дніпровському районах. Наразі відбувається Луценка масштабів руйнувань. Водночас продовжується загроза застосування ударних дронів.
Де оголосили тривогу
Тим часом карта повітряних тривог має такий вигляд.
Також зазначимо , що цієї ночі росіяни масовано атакують Україну, застосовуючи дрони та щонайменше балістику. Зокрема, незадовго до вибухів в столиці, Повітряні сили ЗСУ теж інформували про фіксацію ракет. У зв'язку з цим тривога майже по всій Україні.
Крім того, моніторинговий канали писали вночі про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які зазвичай запускають крилаті ракети по Україні. Однак офіційного підтвердження не було.
Варто також додати, що у Києві цієї ночі теж були вибухи, коли столицю намагалися атакувати дрони РФ.
