Сбитый "шахед". Фото иллюстративное: Associated Press

Взрывы в Киеве слышно прямо сейчас, в ночь на 24 октября. Силы ПВО сбивают вражеские дроны, которыми Россия атакует столицу.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

Читайте также:

Взрывы в Киеве 24 октября

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — написал в 02:41 Сергей Попко, начальник КГВА.

До этого он сообщал, что для Киева существует угроза применения ударных беспилотников россиян.

Отметим, что взрывы в столице также были слышны и раньше, примерно в 01:55.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:46 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что вечером в среду, 23 октября, взрывы прогремели также и в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Также мы писали, что вражеские беспилотники в этот день атаковали и Черкасскую область. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить шесть вражеских объектов.