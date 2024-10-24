В Киеве раздаются взрывы
Взрывы в Киеве слышно прямо сейчас, в ночь на 24 октября. Силы ПВО сбивают вражеские дроны, которыми Россия атакует столицу.
Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).
Взрывы в Киеве 24 октября
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — написал в 02:41 Сергей Попко, начальник КГВА.
До этого он сообщал, что для Киева существует угроза применения ударных беспилотников россиян.
Отметим, что взрывы в столице также были слышны и раньше, примерно в 01:55.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:46 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Напомним, что вечером в среду, 23 октября, взрывы прогремели также и в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.
Также мы писали, что вражеские беспилотники в этот день атаковали и Черкасскую область. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить шесть вражеских объектов.
Читайте Новини.LIVE!