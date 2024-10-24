У Києві лунають вибухи
Вибухи у Києві чути прямо зараз, в ніч на 24 жовтня. Сили ППО збивають ворожі дрони, якими Росія атакує столицю.
Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Вибухи у Києві 24 жовтня
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — написав о 02:41 Сергій Попко, начальник КМВА.
Перед цим він повідомляв, що для Києва існує загроза застосування ударних безпілотників росіян.
Зазначимо, що вибухи в столиці також було чутно і раніше, приблизно о 01:55.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:46 повітряну тривогу оголошено у більшості областей України.
Нагадаємо, що ввечері у середу, 23 жовтня, вибухи прогриміли також і у Київській області. Сили ППО збивали ворожі дрони.
Також ми писали, що ворожі безпілотники в цей день атакували і Черкаську область. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити шість ворожих об'єктів.
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