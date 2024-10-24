Збитий "шахед". Фото ілюстративне: Associated Press

Вибухи у Києві чути прямо зараз, в ніч на 24 жовтня. Сили ППО збивають ворожі дрони, якими Росія атакує столицю.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

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Вибухи у Києві 24 жовтня

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — написав о 02:41 Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим він повідомляв, що для Києва існує загроза застосування ударних безпілотників росіян.

Зазначимо, що вибухи в столиці також було чутно і раніше, приблизно о 01:55.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:46 повітряну тривогу оголошено у більшості областей України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері у середу, 23 жовтня, вибухи прогриміли також і у Київській області. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Також ми писали, що ворожі безпілотники в цей день атакували і Черкаську область. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити шість ворожих об'єктів.