Взрывы в Киеве 31 декабря – что известно

Облако дыма. Фото иллюстративное архивное: Reuters

В Киеве утром 31 декабря раздался взрыв. Россия атакует столицу ракетами.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Взрывы в Киеве 31 декабря

В столице Украины прогремели мощные громкие взрывы утром 31 декабря.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ отметили, что угроза баллистической атаки для всей Украины возникла в 07:57. Было известно, что ракеты направлялись в Киевскую область.

По состоянию на 08:04 карта воздушных тревог во вторник, 31 декабря, имела следующий вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

В 08:07 стало известно, что Россия произвела пуск ракет по Украине с бортов ТУ-22М3.

Напомним, взрывы в Киеве и в регионе раздавались сегодня, 31 декабря, несколько раз с поздней ночи.

Также стало известно, сколько людей пряталось в метро от российских атак на протяжении 2024 года.