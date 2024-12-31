Вибухи в Києві 31 грудня — що відомо

У Києві лунають вибухи
У Києві зранку 31 грудня пролунав вибух. Росія атакує столицю ракетами.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Вибухи у Києві 31 грудня
В столиці України пролунали потужні гучні вибухи вранці 31 грудня.
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що загроза балістичної атаки для всієї України виникла о 07:57. Було відомо, що ракети прямували на Київщину.
Станом на 08:04 карта повітряних тривог у вівторок, 31 грудня, мала такий вигляд.
О 08:07 стало відомо, що Росія здійснила пуск ракет по Україні з бортів ТУ-22М3.
Нагадаємо, вибухи у Києві та в регіоні лунали сьогодні, 31 грудня, декілька разів від пізньої ночі.
Також стало відомо, скільки людей ховалося у метро від російських атак впродовж 2024 року.
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