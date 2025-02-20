В Киеве 20 февраля раздаются взрывы

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве были слышны взрывы. Сообщают о работе сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в КГВА в четверг, 20 февраля.

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Взрывы в Киеве

В Киеве слышны взрывы. Городские власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны против вражеских воздушных объектов. Военные призывают гражданских жителей находиться в укрытиях, пока звучит сирена.

В целом воздушная тревога, кроме Киева, звучит в десяти областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: карта воздушных тревог

Напомним, что взрывы раздавались в Херсоне. Во время этого воздушную тревогу не объявляли.

Также российские захватчики атаковали Харьковскую область. Вследствие этого удара есть погибшие и пострадавшие.