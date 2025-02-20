У Києві 20 лютого лунають вибухи

У Києві лунають вибухи
У Києві було чутно вибухи. Повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони.
Про це повідомили у КМВА в четвер, 20 лютого..
Вибухи в Києві
У Києві чутно вибухи. Міська влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони проти ворожих повітряних об'єктів. Військові закликають цивільних мешканців перебувати в укриттях, поки лунає сирена.
Загалом повітряна тривога, окрім Києва, лунає в десяти областях.
Нагадаємо, що вибухи лунали в Херсоні. Під час цього повітряну тривогу не оголошували.
Також російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок цього удару є загиблі і постраждалі.
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