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У Києві лунають вибухи

20 лютого 2025 22:13
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві 20 лютого лунають вибухи
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві було чутно вибухи. Повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони.

Про це повідомили у КМВА в четвер, 20 лютого..

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Вибухи в Києві

У Києві чутно вибухи. Міська влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони проти ворожих повітряних об'єктів. Військові закликають цивільних мешканців перебувати в укриттях, поки лунає сирена.

Загалом повітряна тривога, окрім Києва, лунає в десяти областях.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: мапа повітряних тривог

Нагадаємо, що вибухи лунали в Херсоні. Під час цього повітряну тривогу не оголошували.

Також російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок цього удару є загиблі і постраждалі.

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