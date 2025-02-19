Вибухи пролунали в Києві 19 лютого - подробиці

Пожежа після вибуху в місті. Ілюстративне фото: REUTERS

У Києві лунають сильні вибухи ввечері 19 лютого. Російські загарбники атакують столицю ударними безпілотниками.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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"Ще ворожі БпЛА на столицю. Зі сторони Броварів. У місті знову працює ППО", — зазначив Кличко.

Мер закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.

Також раніше міський голова повідомляв про падіння уламків збитого "шахеда" в Голосіївському районі Києва. Це сталося "на території, де немає житлової забудови". Наразі на місці працюють всі оперативні служби.

Повідомлення Віталія Кличка в Telegram. Фото: скриншот

Наразі у Києві й області, а також низці інших регіонів оголошено повітряну тривогу. Небезпека пов'язана з загрозою атаки "шахедів", якими Росія тероризує Україну на тлі заяв про "мирні переговори".

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи ввечері 19 лютого було чути й у Київській області. В обласній адміністрації прозвітували про наслідки обстрілу.

Також ввечері вибухи лунали й у Херсоні, Одесі та Запоріжжі. Крім того, вдень гучно було й на Харківщині, де росіяни завдали удару по мирних жителях Куп'янщини — двоє людей загинули, п'ятеро постраждали.