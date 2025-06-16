В столице Украины раздаются взрывы из-за работы систем ПВО

В Киеве раздаются взрывы — какая причина
В столице Украины раздаются взрывы. Сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Причина взрывов в Киеве
Согласно заявлению мэра столицы Виталия Кличко, из-за атаки дронов-камикадзе на город в Киеве работают силы ПВО. Поскольку дроны направляются с востока, то активность ПВО наблюдается на левом берегу столицы.
Ситуация с атакой РФ
В то же время мониторинговый портал Ukrainealarm сообщает, что дроны российских оккупантов атакуют Сумскую, Полтавскую, Черниговскую, Черкасскую, Кировоградскую, винницкую и Житомирскую области Украины.
Местные власти регионов призывает жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытия.
Ранее сообщалось, что Киев этой ночью снова атакуют дроны-камикадзе. В столице объявлена воздушная тревога.
Накануне ночью российские оккупанты атаковали Полтавскую область. Под ударом оказался город Кременчуг.
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