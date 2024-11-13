Взрывы в Киеве утром 13 ноября – что известно

Работа ПВО. Иллюстративное фото: Reuters

В Киеве утром в среду, 13 ноября, раздаются взрывы. Жителей предупреждали об угрозе ракетного удара, работают Силы ПВО.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Кличка

В Воздушных Силах предупредили о движении ракеты в направлении Киева.

Скриншот поста Воздушных сил

По данным мониторинговых Telegram-каналов, зафиксированы пуски баллистических ракет с Востока в направлении столицы.

Скриншот поста monitor

Отметим, что на 7:30 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, жителей Киева предупредили об аварийных отключениях света. Их вводят превентивно.

Также мы писали, что ночью Россия запустила авиационную бомбу в Запорожье. Там раздавались взрывы.