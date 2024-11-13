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В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

13 ноября 2024 07:26
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрывы в Киеве утром 13 ноября – что известно
Работа ПВО. Иллюстративное фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве утром в среду, 13 ноября, раздаются взрывы. Жителей предупреждали об угрозе ракетного удара, работают Силы ПВО.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Кличка

В Воздушных Силах предупредили о движении ракеты в направлении Киева.

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Скриншот поста Воздушных сил

По данным мониторинговых Telegram-каналов, зафиксированы пуски баллистических ракет с Востока в направлении столицы.

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Скриншот поста monitor

Отметим, что на 7:30 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, жителей Киева предупредили об аварийных отключениях света. Их вводят превентивно.

Также мы писали, что ночью Россия запустила авиационную бомбу в Запорожье. Там раздавались взрывы.

Киев взрыв ПВО обстрелы война в Украине

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