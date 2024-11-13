Взрывы в Киеве утром 13 ноября – что известно

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО
В Киеве утром в среду, 13 ноября, раздаются взрывы. Жителей предупреждали об угрозе ракетного удара, работают Силы ПВО.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
Атака на Киев 13 ноября
"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.
В Воздушных Силах предупредили о движении ракеты в направлении Киева.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, зафиксированы пуски баллистических ракет с Востока в направлении столицы.
Отметим, что на 7:30 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Напомним, жителей Киева предупредили об аварийных отключениях света. Их вводят превентивно.
Также мы писали, что ночью Россия запустила авиационную бомбу в Запорожье. Там раздавались взрывы.
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