Взрывы в Киеве 30 сентября 2024 года

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Киеве слышны в ночь на 30 сентября. Столицу атакуют вражеские дроны, в городе работает ПВО.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации (КМВА) и канал Воздушных сил ВСУ.

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Взрывы в Киеве 30 сентября

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — сообщил в 02:11 Сергей Попко, начальник КМВА.

До этого Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Киевской области вражеские дроны. В частности, эту информацию подтвердили и в Киевской областной военной администрации, отметив, что в регионе по вражеским целям работает ПВО.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

По состоянию на 02:18 карта воздушных тревог выглядит так. "Покраснение" связано с дронами россиян, которые находятся в небе над Украиной.

Напомним, что воздушная тревога в Киеве из-за дронов была объявлена в 01:06. Ее причиной стали враждебные БпЛА.

Также мы писали, что в Кривом Роге в ночь на 30 сентября в 00:43 были слышны звуки взрывов. Перед этим военные предупреждали, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга.