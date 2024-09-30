Вибухи у Києві 30 вересня 2024 року

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Києві чути в ніч проти 30 вересня. Столицю атакують ворожі дрони, у місті працює ППО.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) та канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Вибухи у Києві 30 вересня

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — повідомив о 02:11 Сергій Попко, начальник КМВА.

До цього, Повітряні сили ЗСУ фіксували у повітряному просторі Київської області ворожі дрони. Зокрема, цю інформацію підтвердили і в Київській обласній військовій адміністрації, зазначивши, що в регіоні по ворожим цілям працює ППО.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Станом на 02:18 карта повітряних тривог має такий вигляд. "Почервоніння" пов'язано із дронами росіян, які перебувають в небі над Україною.

Нагадаємо, що повітряна тривога у Києві через дрони була оголошена о 01:06. Її причиною стали ворожі БпЛА.

Також ми писали, що у Кривому Розі в ніч проти 30 вересня о 00:43 було чутно звуки вибухів. Перед цим військові попереджали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.