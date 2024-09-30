Вибухи у Києві 30 вересня 2024 року

У Києві лунають звуки вибухів — що відомо
Вибухи у Києві чути в ніч проти 30 вересня. Столицю атакують ворожі дрони, у місті працює ППО.
Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) та канал Повітряних сил ЗСУ.
Вибухи у Києві 30 вересня
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — повідомив о 02:11 Сергій Попко, начальник КМВА.
До цього, Повітряні сили ЗСУ фіксували у повітряному просторі Київської області ворожі дрони. Зокрема, цю інформацію підтвердили і в Київській обласній військовій адміністрації, зазначивши, що в регіоні по ворожим цілям працює ППО.
Станом на 02:18 карта повітряних тривог має такий вигляд. "Почервоніння" пов'язано із дронами росіян, які перебувають в небі над Україною.
Нагадаємо, що повітряна тривога у Києві через дрони була оголошена о 01:06. Її причиною стали ворожі БпЛА.
Також ми писали, що у Кривому Розі в ніч проти 30 вересня о 00:43 було чутно звуки вибухів. Перед цим військові попереджали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
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