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У Києві лунають звуки вибухів — що відомо

30 вересня 2024 02:19
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Києві 30 вересня 2024 року
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Києві чути в ніч проти 30 вересня. Столицю атакують ворожі дрони, у місті працює ППО.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) та канал Повітряних сил ЗСУ.

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"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — повідомив о 02:11 Сергій Попко, начальник КМВА.

До цього, Повітряні сили ЗСУ фіксували у повітряному просторі Київської області ворожі дрони. Зокрема, цю інформацію підтвердили і в Київській обласній військовій адміністрації, зазначивши, що в регіоні по ворожим цілям працює ППО.

У Києві лунають звуки вибухів — що відомо - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Станом на 02:18 карта повітряних тривог має такий вигляд. "Почервоніння" пов'язано із дронами росіян, які перебувають в небі над Україною.

Нагадаємо, що повітряна тривога у Києві через дрони була оголошена о 01:06. Її причиною стали ворожі БпЛА.

Також ми писали, що у Кривому Розі в ніч проти 30 вересня о 00:43 було чутно звуки вибухів. Перед цим військові попереджали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Київ вибух ППО дрон Шахід-136 війна в Україні

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