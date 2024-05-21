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В Киеве масштабный пожар — над городом поднимается черный дым

21 мая 2024 18:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Киеве масштабный пожар — над городом поднимается черный дым
Дым над Киевом из-за пожара. Фото: Реальный Киев
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар. Черный дым, быстро охвативший район, был виден из разных уголков столицы, вызывая беспокойство среди местных жителей.

Об этом сообщают в столичных Telegram-каналах во вторник, 21 мая.

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По информации очевидцев в столичных Telegram-каналах, пожар вспыхнул недалеко от станции метро "Демеевская".

Предварительно известно, что возгорание возникло на территории заброшенного, нежилого здания. Огонь стремительно распространялся, а плотный дым распространялся по району, видимый даже издалека.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, локализовавшие пожар. Детали о возможных причинах и нанесенном ущербе устанавливаются.

Ранее в Киеве задержали злоумышленника, поджегшего квартиру . Для совершения этого преступления подозреваемый использовал легковоспламеняющуюся смесь и две автомобильные шины.

Также мы рассказывали, что 19 мая во Львове в одной из многоэтажек произошел пожар . Спасатели эвакуировали четырех жителей с верхних этажей и ликвидировали возгорание.

Киев
пожар
соцсети
пожарная опасность

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