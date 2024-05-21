В Киеве масштабный пожар — над городом поднимается черный дым
В Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар. Черный дым, быстро охвативший район, был виден из разных уголков столицы, вызывая беспокойство среди местных жителей.
Об этом сообщают в столичных Telegram-каналах во вторник, 21 мая.
Масштабный пожар в Киеве
По информации очевидцев в столичных Telegram-каналах, пожар вспыхнул недалеко от станции метро "Демеевская".
Предварительно известно, что возгорание возникло на территории заброшенного, нежилого здания. Огонь стремительно распространялся, а плотный дым распространялся по району, видимый даже издалека.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, локализовавшие пожар. Детали о возможных причинах и нанесенном ущербе устанавливаются.
Ранее в Киеве задержали злоумышленника, поджегшего квартиру . Для совершения этого преступления подозреваемый использовал легковоспламеняющуюся смесь и две автомобильные шины.
Также мы рассказывали, что 19 мая во Львове в одной из многоэтажек произошел пожар . Спасатели эвакуировали четырех жителей с верхних этажей и ликвидировали возгорание.
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