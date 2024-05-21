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У Києві масштабна пожежа — над містом здіймається чорний дим

21 травня 2024 18:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Києві масштабна пожежа — над містом здіймається чорний дим
Дим над Києвом через пожежу. Фото: Реальний Київ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа. Чорний дим, що швидко охопив район, був видно з різних куточків столиці, викликаючи занепокоєння серед місцевих мешканців.

Про це повідомляють у столичних Telegram-каналах у вівторок, 21 травня.

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За інформацією очевидців у столичних Telegram-каналах, пожежа спалахнула неподалік від станції метро "Деміївська".

Попередньо відомо, що загоряння виникло на території занедбаної, нежитлової будівлі. Вогонь стрімко розповсюджувався, а щільний дим поширювався по району, видимий навіть здалеку.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які локалізувли пожежу. Деталі щодо можливих причин та завданого збитку встановлюються.

Раніше у Києві затримали зловмисника, який підпалив квартиру. Для скоєння цього злочину підозрюваний використав легкозаймисту суміш та дві автомобільні шини.

Також ми розповідали, що 19 травня у Львові в одній із багатоповерхівок трапилась пожежа. Рятувальники евакуювали чотирьох мешканців із верхніх поверхів та ліквідували займання.

Київ
пожежа
соцмережі
пожежна небезпека

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