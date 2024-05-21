Підпалив квартиру на дев'ятому поверсі — у Києві затримали зловмисника

Правоохоронці патрулюють місто. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Києві правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у підпалі квартири. Для скоєння цього злочину підозрюваний використав легкозаймисту суміш та дві автомобільні шини.

Про це повідомила поліція Києва у суботу, 21 травня.

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Скоїв підпал біля вхідних дверей

В поліції повідомили, що на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців одного зі столичних будинків у Святошинському районі про те, що невідомий чоловік скоїв підпал вхідних дверей до квартири на дев’ятому поверсі. Слідчо-оперативна група, медики та співробітники ДСНС виїхали на місце події.



Під час розшукових заходів правоохоронці встановили, що до здійснення цього злочину причетний 38-річний уродженець Київської області. Зловмисник приїхав до будинку з двома автомобільними шинами, зайшов у під’їзд та, переконавшись, що поруч нікого немає, облив їх легкозаймистою речовиною та підпалив. Оперативники встановили місцеперебування чоловіка та затримали його.



Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Мотив скоєного з’ясовуватимуть правоохоронці у межах слідства. Палію загрожує до десяти років позбавлення волі.

Пошкоджене підпалом приміщення. Фото: Національна поліція

Підпалювач під час скоєння злочину. Фото: Національна поліція

Затримання підпалювача. Фото: Національна поліція

Одяг, в якому було скоєно злочин. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли, що в Оболонському районі Києва в ніч проти середи, 15 травня, начальник відділу Державного науково-дослідного інституту авіації стріляв із балкона квартири з нагородної зброї. Відомо, що при цьому чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У Києві підліток спробував утекти з дому, проте працівники поліції зуміли знайти його. При цьому утікач був виявлений у родичів за 90 км від столиці.