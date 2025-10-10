Через відсутність світла на лівому березі у Києві зміниться рух потягів метро

У Києві метрополітен змінює рух потягів — проблеми зі світлом
Через нічну атаку російських окупантів на столицю у Києві спостерігаються проблеми з електрикою. На лівому березі досі немає світла, тому метрополітен змінить рух потягів.
Про це повідомляє КМДА.
Як буде працювати метрополітен сьогодні
У метрополітені повідомляють про наступні зміни в руси потягів:
Червона лінія: поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин.
Синя лінія: поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки", інтервал руху — 6 хвилин.
Зелена лінія: поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" — "Кловська", інтервал руху — 7 хвилин.
Додатково повідомляється, що рух поїздів на ділянці від "Печерська" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію.
У метрополітені нагадали, що під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки окупантів РФ на Київ постраждало дев'ять осіб, п'ятеро з яких госпіталізовано. Через ураження об'єктів енергетики лівий берег міста залишився без електропостачання, також спостерігаються проблеми з водопостачанням.
Раніше повідомлялось, що окупанти ціє ночі били й по Запоріжжю. В результаті загинула 7-річна дитина та ще одна жінка постраждали.
