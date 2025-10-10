Через відсутність світла на лівому березі у Києві зміниться рух потягів метро

Пасажири метрополітену Києва. Ілюстративне фото: УНІАН

Через нічну атаку російських окупантів на столицю у Києві спостерігаються проблеми з електрикою. На лівому березі досі немає світла, тому метрополітен змінить рух потягів.

Про це повідомляє КМДА.

Як буде працювати метрополітен сьогодні

У метрополітені повідомляють про наступні зміни в руси потягів:

Червона лінія: поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин.

Синя лінія: поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки", інтервал руху — 6 хвилин.

Зелена лінія: поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" — "Кловська", інтервал руху — 7 хвилин.

Додатково повідомляється, що рух поїздів на ділянці від "Печерська" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію.

У метрополітені нагадали, що під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки окупантів РФ на Київ постраждало дев'ять осіб, п'ятеро з яких госпіталізовано. Через ураження об'єктів енергетики лівий берег міста залишився без електропостачання, також спостерігаються проблеми з водопостачанням.

Раніше повідомлялось, що окупанти ціє ночі били й по Запоріжжю. В результаті загинула 7-річна дитина та ще одна жінка постраждали.