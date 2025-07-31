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Главная Киев В Киеве между Безуглой и активистами произошел конфликт — видео

В Киеве между Безуглой и активистами произошел конфликт — видео

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 13:46
Конфликт Марьяны Безуглой с активистами во время акции в поддержку НАБУ и САП
Марьяна Безуглая и мужчина на акции в Киеве 31 июля. Фото: кадр из видео

В Киеве в четверг, 31 июля, проходит акция в поддержку президентского законопроекта по НАБУ и САП. К Мариинскому дворцу также прибыла нардеп Марьяна Безуглая, у которой произошел конфликт с активистами.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Конфликт Безуглой с активистами 31 июля

Местный мужчина спросил у Безуглой, зачем она голосовала за законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП.

"Я уже переголосовала и объясняла свою позицию", — ответила нардеп.

Безуглая надеется, что акции, которые проходят возле Рады, могут привести к открытию заседаний.

Кроме того, она, отвечая на вопрос журналистов относительно назначения главы БЭБ, подчеркнула необходимость эффективного диалога между правительством и обществом.

Митингующие также называли Безуглую провокатором и отправляли ее на работу.

Кроме того, активисты назвали нардепа дурой.

Также возле Мариинского дворца состоялась минута молчания, во время которой Безуглая сорвалась и побежала.

Напомним, жители Киева 31 июля перед заседанием Рады вышли на акцию в поддержку законопроекта о восстановлении полномочий НАБУ и САП.

Впоследствии Верховная Рада проголосовала за законопроект №13533, который предложил Владимир Зеленский.

НАБУ Марьяна Безуглая САП нардепы акция законопроект
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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