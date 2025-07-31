Конфликт Марьяны Безуглой с активистами во время акции в поддержку НАБУ и САП

В Киеве между Безуглой и активистами произошел конфликт — видео
В Киеве в четверг, 31 июля, проходит акция в поддержку президентского законопроекта по НАБУ и САП. К Мариинскому дворцу также прибыла нардеп Марьяна Безуглая, у которой произошел конфликт с активистами.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
Конфликт Безуглой с активистами 31 июля
Местный мужчина спросил у Безуглой, зачем она голосовала за законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП.
"Я уже переголосовала и объясняла свою позицию", — ответила нардеп.
Безуглая надеется, что акции, которые проходят возле Рады, могут привести к открытию заседаний.
Кроме того, она, отвечая на вопрос журналистов относительно назначения главы БЭБ, подчеркнула необходимость эффективного диалога между правительством и обществом.
Митингующие также называли Безуглую провокатором и отправляли ее на работу.
Кроме того, активисты назвали нардепа дурой.
Также возле Мариинского дворца состоялась минута молчания, во время которой Безуглая сорвалась и побежала.
Напомним, жители Киева 31 июля перед заседанием Рады вышли на акцию в поддержку законопроекта о восстановлении полномочий НАБУ и САП.
Впоследствии Верховная Рада проголосовала за законопроект №13533, который предложил Владимир Зеленский.
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