Конфлікт Марʼяни Безуглої з активістами під час акції на підтримку НАБУ і САП

Марʼяна Безугла та чоловік на акції в Києві 31 липня. Фото: кадр з відео

У Києві у четвер, 31 липня, проходить акція на підтримку президентського законопроєкту щодо НАБУ і САП. До Маріїнського палацу також прибула нардепка Марʼяна Безугла, в якої стався конфлікт з активістами.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Конфлікт Безуглої з активістами 31 липня

Місцевий чоловік запитав у Безуглої, навіщо вона голосувала за законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП.

"Я вже переголосовувала та пояснювала свою позицію", — відповіла нардепка.

Безугла сподівається, що акції, які відбуваються біля Ради, можуть призвести до відкриття засідань.

Крім того, вона, відповідаючи на запитання журналістів щодо призначення голови БЕБ, підкреслила необхідність ефективного діалогу між урядом і суспільством.

Мітингувальники також називали Безуглу провокатором та відправляли її на роботу.

Крім того, активісти назвали нардепку дурепою.

Також біля Маріїнського палацу відбулася хвилина мовчання, під час якої Безугла зірвалася й побігла.

Нагадаємо, мешканці Києва 31 липня перед засіданням Ради вийшли на акцію в підтримку законопропроєкта про відновлення повноважень НАБУ і САП.

Згодом Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13533, який запропонував Володимир Зеленський.