В Киеве на техническое сопровождение метро на Виноградаре выделят почти 30 млн

Строительство метро. Фото: КГГА

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на услуги научно-технического сопровождения строительства новых станций метро. На сообщения с Виноградарем готовы выделить около 30 миллионов гривен.

Об этом пишет Київщина 24/7 со ссылкой на данные Prozorro.

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Тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь из электродепо в Подольском районе появился 30 октября.

Коммунальное предприятие готово заплатить 29 974 702 гривен за следующие работы:

оценку технического состояния зданий вблизи будущей станции для выявления возможных рисков и определения необходимых мер безопасности;

расчет влияния строительства на существующие здания и инфраструктуры, чтобы минимизировать негативные последствия;

сопровождение строительных работ, чтобы обеспечить их соответствие проекту и нормативным требованиям;

геодезический мониторинг по поводу деформаций зданий и сооружений, расположенных вблизи строительства. Это позволит выявить какие-либо изменения вовремя и принять необходимые меры.

Напомним, компания Autostrada начала строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь. Планируется строительство двух станций.

А депутат Киевсовета Андрей Витренко ответил, нужно ли строить метрополитен в столице во время войны.