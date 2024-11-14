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В Киеве на строительство метро на Виноградарь выделили 30 млн грн

14 ноября 2024 08:54
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве на техническое сопровождение метро на Виноградаре выделят почти 30 млн
Строительство метро. Фото: КГГА
Евгения Брюховецкая - редактор

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на услуги научно-технического сопровождения строительства новых станций метро. На сообщения с Виноградарем готовы выделить около 30 миллионов гривен.

Об этом пишет Київщина 24/7 со ссылкой на данные Prozorro.

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Строительство метро на Виноградарь

Тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь из электродепо в Подольском районе появился 30 октября.

Коммунальное предприятие готово заплатить 29 974 702 гривен за следующие работы:

  • оценку технического состояния зданий вблизи будущей станции для выявления возможных рисков и определения необходимых мер безопасности;
  • расчет влияния строительства на существующие здания и инфраструктуры, чтобы минимизировать негативные последствия;
  • сопровождение строительных работ, чтобы обеспечить их соответствие проекту и нормативным требованиям;
  • геодезический мониторинг по поводу деформаций зданий и сооружений, расположенных вблизи строительства. Это позволит выявить какие-либо изменения вовремя и принять необходимые меры.

Напомним, компания Autostrada начала строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь. Планируется строительство двух станций.

А депутат Киевсовета Андрей Витренко ответил, нужно ли строить метрополитен в столице во время войны.

Киев работа метро КГГА строительство

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