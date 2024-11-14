У Києві на технічний супровід метро на Виноградар виділять майже 30 млн

Будівництво метро. Фото: КМДА

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на послуги науково-технічного супроводу будівництва нових станцій метро. На сполучення з Виноградарем готові виділити майже 30 мільйонів гривень.

Про це пише Київщина 24/7 з посиланням на дані Prozorro.

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Тендер на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі з'явився 30 жовтня.

Комунальне підприємство готове заплатити 29 974 702 гривень за такі роботи:

оцінку технічного стану будівель поблизу майбутньої станції для виявлення можливих ризиків та визначення необхідних заходів безпеки;

розрахунки впливу будівництва на існуючі будівлі та інфраструктури, аби мінімізувати негативні наслідки;

супровід будівельних робіт, аби забезпечити їх відповідність проєкту та нормативним вимогам;

геодезичний моніторинг стосовно деформацій будівель та споруд, розташованих поблизу будівництва. Це дозволить виявити будь-які зміни вчасно та вжити необхідних заходів.

Нагадаємо, компанія Autostrada розпочала будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар. Планується будівництво двох станцій.

А депутат Київради Андрій Вітренко відповів, чи потрібно розбудовувати метрополітен у столиці під час війни.