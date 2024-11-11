Метро на Виноградар — у Києві розпочали будівництво

Будівництво метро на Виноградар. Фото: facebook/Autostrada.company

У Києві компанія Autostrada розпочала будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар. Планується будівництво двох станцій: "Мостицька" та "Проспект Правди".

Про це повідомила пресслужба компанії Autostrada у Facebook.

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У компанії розповіли, що вони продовжують Сирецько-Печерську "зелену" лінію від станції "Сирець". Загалом передбачено будівництво двох станцій — "Мостицька" та "Проспект Правди".

Будівництво метро на Виноградар. Фото: facebook/Autostrada.company

Будівництво метро на Виноградар. Фото: facebook/Autostrada.company

"Ділянка від станції "Сирець" до станції "Мостицька" прокладатиметься закритим способом — методом тунельної проходки. Від "Мостицької" до "Проспекту правди" — відкритим способом. Загальна протяжність будівництва (від ст. "Сирець" до ст. "Проспект Правди") — 3, 78 км", — йдеться у повідомленні.

Будівництво метро на Виноградар. Фото: facebook/Autostrada.company

Будівництво метро на Виноградар. Фото: facebook/Autostrada.company

Будівництво метро на Виноградар. Фото: facebook/Autostrada.company

Крім того, в компанії пояснили, що на ділянці "Мостицька" — "Проспект Правди" продовжують спорудження унікального для України двоярусного прямокутного монолітного тунелю. Така конструкція зумовлена специфікою інфраструктури щільно забудованого житлового району.

Зазначається, що наразі будівельники риють котлован та монтують систему кріплень для подальшого будівництва тунелю. На забетонованих ділянках, які залишилися від попереднього підрядника, продовжують влаштовувати гідроізоляційну систему, яку можна буде відновлювати навіть після початку роботи метро. Таку гідроізоляцію використовували під час будівництва ділянки тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Будівництво метро на Виноградар. Фото: facebook/Autostrada.company

Будівництво метро на Виноградар. Фото: facebook/Autostrada.company

"На інших будівельних майданчиках об’єкта команда Autostrada веде підготовчі роботи. Загалом об’єкт включає 6 будівельних дільниць. Важливо, що спорудження метро на Виноградар Autostrada розпочала за власні обігові кошти, без жодних авансів", — йдеться у повідомленні.

Скриншот компанії Autostrada

Нагадаємо, нещодавно Київська міська рада на запит Новини.LIVE відповіла, що саме стало причиною аварії, коли підтопило станції.

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