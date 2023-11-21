В Киеве на крыше Замка Ричарда возводят надстройку — фото
В центральном районе столицы, на Подоле, возводят незаконную надстройку на крыше Замка Ричарда. Он является памяткой архитектуры XX века. В Киевской государственной администрации отреагировали на строительство.
Об этом сообщил советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.
Незаконное строительство на Замке Ричарда
Советник Киевского городского головы подчеркнул, что все работы на Замке Ричарда в центре столицы незаконны. Он добавил, что власти отреагируют на незаконные действия застройщиков.
"Кто-то устроил произвол в историческом центре города на Подоле — на замке Ричарда строят надстройку. Безответственные владельцы должны понимать, что с рук им это не сойдет. Замок является памятником архитектуры", — отметил Дмитрий Белоцерковец.
По словам журналиста Константина Андриюка, эта надстройка на Замке Ричарда возведена из газоблоков.
Что известно о Замке Ричарда
"Замок Ричарда-Львиное сердце" — это пятиэтажный дом, который построил Дмитрий Орлов в 1902-1904 годах.
Здание стилизовано под английскую готику. Замок назван киевлянами в честь английского короля Ричарда I Львиное Сердце, героя романа Вальтера Скотта "Айвенго".
Напомним, в Одессе обнаружили незаконное строительство у черноморского побережья. Одна из компаний-застройщиков строит таунхаусы на улице Дача Ковалевского, 91-93 без разрешительных документов.
В Шевченковском районе Киева в Делегатском переулке, 4-6, готовят к сносу еще одно историческое здание, которому более 100 лет. Это последнее историческое здание улицы.
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