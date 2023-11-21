В Киеве на крыше Замка Ричарда возводят надстройку — фото

Замок Ричарда в Киеве. Фото: wikipedia.com

В центральном районе столицы, на Подоле, возводят незаконную надстройку на крыше Замка Ричарда. Он является памяткой архитектуры XX века. В Киевской государственной администрации отреагировали на строительство.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

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Советник Киевского городского головы подчеркнул, что все работы на Замке Ричарда в центре столицы незаконны. Он добавил, что власти отреагируют на незаконные действия застройщиков.

"Кто-то устроил произвол в историческом центре города на Подоле — на замке Ричарда строят надстройку. Безответственные владельцы должны понимать, что с рук им это не сойдет. Замок является памятником архитектуры", — отметил Дмитрий Белоцерковец.

Сообщение Дмитрия Белоцерковца. Фото: скриншот сообщения

По словам журналиста Константина Андриюка, эта надстройка на Замке Ричарда возведена из газоблоков.

Надстройка на Замке Ричарда. Фото: Дмитрий Белоцерковец

Надстройка на Замке Ричарда. Фото: Константин Андриюк

Что известно о Замке Ричарда

"Замок Ричарда-Львиное сердце" — это пятиэтажный дом, который построил Дмитрий Орлов в 1902-1904 годах.

Здание стилизовано под английскую готику. Замок назван киевлянами в честь английского короля Ричарда I Львиное Сердце, героя романа Вальтера Скотта "Айвенго".

Напомним, в Одессе обнаружили незаконное строительство у черноморского побережья. Одна из компаний-застройщиков строит таунхаусы на улице Дача Ковалевского, 91-93 без разрешительных документов.

В Шевченковском районе Киева в Делегатском переулке, 4-6, готовят к сносу еще одно историческое здание, которому более 100 лет. Это последнее историческое здание улицы.