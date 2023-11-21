Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве на крыше Замка Ричарда возводят надстройку — фото arrow

В Киеве на крыше Замка Ричарда возводят надстройку — фото

21 ноября 2023 21:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве на крыше Замка Ричарда возводят надстройку — фото
Замок Ричарда в Киеве. Фото: wikipedia.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В центральном районе столицы, на Подоле, возводят незаконную надстройку на крыше Замка Ричарда. Он является памяткой архитектуры XX века. В Киевской государственной администрации отреагировали на строительство.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

Читайте также:

Незаконное строительство на Замке Ричарда

Советник Киевского городского головы подчеркнул, что все работы на Замке Ричарда в центре столицы незаконны. Он добавил, что власти отреагируют на незаконные действия застройщиков.

"Кто-то устроил произвол в историческом центре города на Подоле — на замке Ричарда строят надстройку. Безответственные владельцы должны понимать, что с рук им это не сойдет. Замок является памятником архитектуры", — отметил Дмитрий Белоцерковец.

Сообщение
Сообщение Дмитрия Белоцерковца. Фото: скриншот сообщения

По словам журналиста Константина Андриюка, эта надстройка на Замке Ричарда возведена из газоблоков.

Надстройка на замке Ричарда
Надстройка на Замке Ричарда. Фото: Дмитрий Белоцерковец
Надстройка на Замке Ричарда
Надстройка на Замке Ричарда. Фото: Константин Андриюк

Что известно о Замке Ричарда

"Замок Ричарда-Львиное сердце" — это пятиэтажный дом, который построил Дмитрий Орлов в 1902-1904 годах.

Здание стилизовано под английскую готику. Замок назван киевлянами в честь английского короля Ричарда I Львиное Сердце, героя романа Вальтера Скотта "Айвенго".

Напомним, в Одессе обнаружили незаконное строительство у черноморского побережья. Одна из компаний-застройщиков строит таунхаусы на улице Дача Ковалевского, 91-93 без разрешительных документов.

В Шевченковском районе Киева в Делегатском переулке, 4-6, готовят к сносу еще одно историческое здание, которому более 100 лет. Это последнее историческое здание улицы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме