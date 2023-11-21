У Києві на даху Замку Річарда зводять надбудову — фото
У центральному районі столиці, на Подолі, зводять незаконну надбудову на даху Замку Річарда. Він є пам’яткою архітектури XX століття. У Київській державній адміністрації відреагували на будівництво.
Про це повідомив радник Київського міського голови Дмитро Білоцерковець.
Незаконне будівництво на Замку Річарда
Радник Київського міського голови наголосив, що всі роботи на Замку Річарда у центрі столиці є незаконними. Він додав, що влада відреагує на незаконні дії забудовників.
"Хтось влаштував свавілля в історичному центрі міста на Подолі — на замку Річарда будують надбудову. Безвідповідальні власники мають розуміти, що їм це так не минеться. Замок є памʼяткою архітектури", — зазначив Дмитро Білоцерковець.
За словами журналіста Костянтина Андріюка, ця надбудова на Замку Річарда зведена з газоблоків.
Що відомо про Замок Річарда
"Замок Річарда – Левове серце" — це п’ятиповерховий будинок, який спорудив Дмитро Орлов у 1902–1904 роках.
Будівля стилізована під англійську готику. Замок названий киянами на честь англійського короля Річарда I Левове Серце, героя роману Вальтера Скотта "Айвенго".
Нагадаємо, в Одесі виявили незаконне будівництво біля Чорноморського узбережжя. Одна з компаній-забудовників зводить таунхауси на вулиці Дача Ковалевського, 91-93, без дозвільних документів.
В Шевченківському районі Києва в Делегатському провулку, 4-6, готують до зносу ще одну історичну будівлю, якій понад 100 років. Зазначається, що це остання історична будівля вулиці.
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