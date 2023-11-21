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У Києві на даху Замку Річарда зводять надбудову — фото

21 листопада 2023 21:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві на даху Замку Річарда зводять надбудову — фото
Замок Річарда у Києві. Фото: wikipedia.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У центральному районі столиці, на Подолі, зводять незаконну надбудову на даху Замку Річарда.  Він є пам’яткою архітектури XX століття. У Київській державній адміністрації відреагували на будівництво.

Про це повідомив радник Київського міського голови Дмитро Білоцерковець.

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Незаконне будівництво на Замку Річарда

Радник Київського міського голови наголосив, що всі роботи на Замку Річарда у центрі столиці є незаконними. Він додав, що влада відреагує на незаконні дії забудовників.

"Хтось влаштував свавілля в історичному центрі міста на Подолі — на замку Річарда будують надбудову. Безвідповідальні власники мають розуміти, що їм це так не минеться. Замок є памʼяткою архітектури", — зазначив Дмитро Білоцерковець.

Повідомлення
Повідомлення Дмитра Білоцерковця. Фото: скриншот допису

За словами журналіста Костянтина Андріюка, ця надбудова на Замку Річарда зведена з газоблоків.

Надбудова на замку річарда
Надбудова на Замку Річарда. Фото: Дмитро Білоцерковець
Надбудова на Замку Річарда
Надбудова на Замку Річарда. Фото: Костянтин Андріюк

Що відомо про Замок Річарда

"Замок Річарда – Левове серце" — це п’ятиповерховий будинок, який спорудив Дмитро Орлов у 1902–1904 роках.

Будівля стилізована під англійську готику. Замок названий киянами на честь англійського короля Річарда I Левове Серце, героя роману Вальтера Скотта "Айвенго". 

Нагадаємо, в Одесі виявили незаконне будівництво біля Чорноморського узбережжя. Одна з компаній-забудовників зводить таунхауси на вулиці Дача Ковалевського, 91-93, без дозвільних документів.

В Шевченківському районі Києва в Делегатському провулку, 4-6, готують до зносу ще одну історичну будівлю, якій понад 100 років. Зазначається, що це остання історична будівля вулиці. 

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