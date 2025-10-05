Видео
Главная Киев В Киеве на детской площадке избили школьника — детали от полиции

В Киеве на детской площадке избили школьника — детали от полиции

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 14:55
В Киеве трое парней избили школьника — детали
Правоохранители проводят беседу с подростками, которые избили школьника в Киеве. Фото: Нацполиция

В Киеве на детской площадке трое подростков избили школьника. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту избиения парня.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в воскресенье, 5 октября.

Читайте также:
Побиття школяра у Києві
Полицейская разговаривает с обидчиками. Фото: Нацполиция

В Киеве трое парней избили школьника — что известно

Итак, полиция проводит проверку по факту избиения парня на детской площадке в Деснянском районе столицы.

Нарушение сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга сети Интернет, до этого с заявлениями в правоохранительные органы никто не обращался. На обнародованном видео трое парней по очереди ударили по лицу 13-летнего школьника.

Несовершеннолетними оказались трое подростков, 13, 14 и 16 лет. Последние объяснили, что своими действиями решили "проучить" своего знакомого, который накануне якобы оскорбил девушку из их компании.

Отмечается, что ювенальные полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, и вместе с этим на 16-летнего парня составили административные материалы по ст. 173 КУоАП — мелкое хулиганство. А на родителей двух других составили протоколы по ст. 184 КУоАП — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. За содеянное им грозит штраф.

Побиття школяра у Києві
Скриншот сообщения Полиции Киева/Telegram

Напомним, что в Киеве осудили водителя, который избил велосипедиста.

Также мы сообщали, что недавно во Львове жестоко избили ветерана войны.

Киев подростки избиение хулиганство наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
