В Киеве трое парней избили школьника — детали

Правоохранители проводят беседу с подростками, которые избили школьника в Киеве. Фото: Нацполиция

В Киеве на детской площадке трое подростков избили школьника. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту избиения парня.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в воскресенье, 5 октября.

Полицейская разговаривает с обидчиками. Фото: Нацполиция

В Киеве трое парней избили школьника — что известно

Итак, полиция проводит проверку по факту избиения парня на детской площадке в Деснянском районе столицы.

Нарушение сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга сети Интернет, до этого с заявлениями в правоохранительные органы никто не обращался. На обнародованном видео трое парней по очереди ударили по лицу 13-летнего школьника.

Несовершеннолетними оказались трое подростков, 13, 14 и 16 лет. Последние объяснили, что своими действиями решили "проучить" своего знакомого, который накануне якобы оскорбил девушку из их компании.

Отмечается, что ювенальные полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, и вместе с этим на 16-летнего парня составили административные материалы по ст. 173 КУоАП — мелкое хулиганство. А на родителей двух других составили протоколы по ст. 184 КУоАП — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. За содеянное им грозит штраф.

Скриншот сообщения Полиции Киева/Telegram

