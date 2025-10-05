У Києві троє хлопців побили школяра — деталі

Правоохоронці проводять бесіду з підлітками, які побили школяра у Києві. Фото: Нацполіція

У Києві на дитячому майданчику троє підлітків побили школяра. Наразі правоохоронці проводять перевірку за фактом побиття хлопця.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у неділю, 5 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Поліціянтка розмовляє з кривдниками. Фото: Нацполіція

У Києві троє хлопців побили школяра — що відомо

Отже, поліція проводить перевірку за фактом побиття хлопця на дитячому майданчику у Деснянському районі столиці.

Порушення співробітники поліції виявили під час моніторингу мережі Інтернет, до цього із заявами до правоохоронців ніхто не звертався. На оприлюдненому відео троє хлопців по черзі вдарили по обличчю 13-річного школяра.

Неповнолітніми виявились троє підлітків, 13, 14 та 16 років. Останні пояснили, що своїми діями вирішили "провчити" свого знайомого, який напередодні нібито образив дівчину з їх компанії.

Зазначається, що ювенальні поліцейські провели із неповнолітніми профілактичну бесіду, та разом з цим на 16-річного хлопця склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство. А на батьків двох інших склали протоколи за ст. 184 КУпАП — неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. За скоєне їм загрожує штраф.

Скриншот повідомлення Поліції Києва/Telegram

Нагадаємо, що у Києві засудили водія, який побив велосипедиста.

Також ми повідомляли, що нещодавно у Львові жорстоко побили ветерана війни.