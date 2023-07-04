Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве на Днепровской набережной построили огромные качели: фото arrow

В Киеве на Днепровской набережной построили огромные качели: фото

4 июля 2023 13:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве на Днепровской набережной построили огромные качели: фото
В Киеве на Днепровской набережной построили огромные качели. Фото: Днепровская РГА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В парке на Днепровской набережной (Березняки) появилось еще одно развлечение для детей и взрослых. Там построили гигантские качели для всех желающих.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации.

Читайте также:

Громадные качели на Днепровской набережной

Отмечается, что качели установили коммунальщики. Высота — 10 метров.

 

В Киеве на Днепровской набережной построили огромные качели. Фото: Днепровская РГА

В учреждении сообщили, что это уже вторые качели в Киеве таких размеров. Еще одна огромная качеля была установлена несколько недель назад на Трухановом острове.

 

В Киеве на Днепровской набережной построили огромные качели. Фото: Днепровская РГА

Качели на Трухановом острове расположены на специальном прогулочном маршруте. Его обустроили у пляжа "Довбичка".

 

В Киеве на Днепровской набережной построили огромные качели. Фото: Днепровская РГА

Напомним, ранее мы писали, что в четверг, 6 июля, ВДНХ будет праздновать свой 65-й день рождения. В Киеве по случаю праздника на центральной аллее Экспоцентра будет размещена экспозиция, посвященная теме памяти. Посетить выставку могут все желающие, вход — свободный.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз