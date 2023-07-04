В Киеве на Днепровской набережной построили огромные качели. Фото: Днепровская РГА

В парке на Днепровской набережной (Березняки) появилось еще одно развлечение для детей и взрослых. Там построили гигантские качели для всех желающих.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации.

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Отмечается, что качели установили коммунальщики. Высота — 10 метров.

В Киеве на Днепровской набережной построили огромные качели. Фото: Днепровская РГА

В учреждении сообщили, что это уже вторые качели в Киеве таких размеров. Еще одна огромная качеля была установлена несколько недель назад на Трухановом острове.

В Киеве на Днепровской набережной построили огромные качели. Фото: Днепровская РГА

Качели на Трухановом острове расположены на специальном прогулочном маршруте. Его обустроили у пляжа "Довбичка".

В Киеве на Днепровской набережной построили огромные качели. Фото: Днепровская РГА

Напомним, ранее мы писали, что в четверг, 6 июля, ВДНХ будет праздновать свой 65-й день рождения. В Киеве по случаю праздника на центральной аллее Экспоцентра будет размещена экспозиция, посвященная теме памяти. Посетить выставку могут все желающие, вход — свободный.