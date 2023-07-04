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У Києві на Дніпровській набережній збудували величезні гойдалки: фото

4 липня 2023 13:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві на Дніпровській набережній збудували величезні гойдалки: фото
У Києві на Дніпровській набережній збудували величезні гойдалки. Фото: Дніпровська РДА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У парку на Дніпровській набережній (Березняки) зʼявилася ще одна розвага для дітей та дорослих. Там збудували гігантські гойдалки для всіх охочих.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

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Зазначається, що гойдалки встановили комунальники. Висота — 10 метрів.

 

У Києві на Дніпровській набережній збудували величезні гойдалки. Фото: Дніпровська РДА

В установі повідомили, що це вже друга гойдалка у Києві таких розмірів. Ще одна величезна гойдалка була встановлена кілька тижнів тому на Трухановому острові.

 

У Києві на Дніпровській набережній збудували величезні гойдалки. Фото: Дніпровська РДА

Гойдалка на Трухановому острові розташована на спеціальному прогулянковому маршруті. Його облаштували біля пляжу "Довбичка".

 

У Києві на Дніпровській набережній збудували величезні гойдалки. Фото: Дніпровська РДА

Нагадаємо, раніше ми писали, що у четвер, 6 липня, ВДНГ святкуватиме свій 65 день народження. У Києві з нагоди свята на центральній алеї Експоцентру розмістять експозицію, присвячену темі пам’яті. Відвідати виставку можуть всі охочі, вхід —вільний. 

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