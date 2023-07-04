У Києві на Дніпровській набережній збудували величезні гойдалки: фото
У парку на Дніпровській набережній (Березняки) зʼявилася ще одна розвага для дітей та дорослих. Там збудували гігантські гойдалки для всіх охочих.
Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.
Велетенські гойдалки на Дніпровській набережній
Зазначається, що гойдалки встановили комунальники. Висота — 10 метрів.
В установі повідомили, що це вже друга гойдалка у Києві таких розмірів. Ще одна величезна гойдалка була встановлена кілька тижнів тому на Трухановому острові.
Гойдалка на Трухановому острові розташована на спеціальному прогулянковому маршруті. Його облаштували біля пляжу "Довбичка".
Нагадаємо, раніше ми писали, що у четвер, 6 липня, ВДНГ святкуватиме свій 65 день народження. У Києві з нагоди свята на центральній алеї Експоцентру розмістять експозицію, присвячену темі пам’яті. Відвідати виставку можуть всі охочі, вхід —вільний.