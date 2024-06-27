В Киеве раздался взрыв на энергообъекте

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: sud.ua

В Киеве в четверг, 27 июня, прогремел сильнейший взрыв. Сообщается, что он произошел на энергетическом объекте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Взрыв в Киеве 27 июня

Мэр Киева сообщил, что энергообъектом в Шевченковском районе произошел взрыв и пожар. Он добавил, что на место происшествия отправились все необходимые службы.

В комментарии для Новини.LIVE представители ГСЧС рассказали, что на трансформаторной подстанции произошло короткое замыкание.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация опровергла информацию о взрыве на одной из киевских ТЭЦ (вероятно Дарницкой).

Также мы сообщали, что ночью в четверг, 27 июня, в Киеве раздались взрывы. В Киевской области была объявлена воздушная тревога.