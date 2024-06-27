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У Києві на енергооб'єкті пролунав потужний вибух

27 червня 2024 18:52
оновлено: 19:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві пролунав вибух на енергооб'єкті
Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: sud.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві у четвер, 27 червня, прогримів гучний вибух. Повідомляється, що він стався на енергетичному об'єкті.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Мер Києва повідомив, що на енергооб'єкті в Шевченківському районі стався вибух та пожежа. Він додав, що на місце події вирушили всі необхідні служби.

У коментарі для Новини.LIVE представники ДСНС розповіли, що на трансформаторній підстанції сталося коротке замикання.

Згодом Кличко заявив, що на підстанції спостерігається задимлення, проте руйнувань приміщень та поранених немає.

Скриншот допису Віталія Кличка
Скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, раніше Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про вибух на одній з київських ТЕЦ (ймовірно, Дарницькій).

Також ми повідомляли, що вночі в четвер, 27 червня, у Києві пролунали вибухи. У Київській області була оголошена повітряна тривога.

Віталій Кличко
Київ
вибух
Україна
енергосистема
енергетика

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