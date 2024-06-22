Вибух на ТЕЦ у Києві — що каже КМДА

Дарницька ТЕЦ, де міг пролунати вибух. Фото: УНІАН

Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про вибух на одній з київських ТЕЦ (ймовірно — Дарницькій). Там пригрозили журналістам забороною фільмування об'єктів критичної інфраструктури, якими є теплоенергоцентралі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА у суботу, 22 червня.

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"Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку", — йдеться у повідомленні.

Водночас столична влада пригрозила засобам масової інформації Службою безпеки України на випадок поширення фото та відео об'єктів інфраструктури.

"Поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів — заборонено. Інформацію про поширення таких буде передано до Служби безпеки України. Наполегливо просимо медіа перевіряти інформацію перед тим як поширювати сумнівні повідомлення на мільйонну аудиторію, створюючи колосальний ризик для роботи станцій та їх персоналу", — пригрозили чиновники.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, у Києві у суботу, 22 червня, пролунав потужний вибух, який стався, за попередньою інформацією, на одній із ТЕЦ на лівому березі столиці, ймовірно — Дарницькій.

Водночас нардеп Віталій Безгін розкритикував столичну владу за недбалість через руйнацію Жилянського мосту, та назвав рівень менеджменту на рівні самоврядування одним з найгірших в Україні.