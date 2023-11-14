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В Киеве на "Караваевых дачах" масштабный пожар — что горит

14 ноября 2023 17:43
обновлено: 17:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве на "Караваевых дачах" масштабный пожар — что горит
Пожар на "Караваевых дачах". Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Соломенском районе возле железнодорожной станции "Караваевы дачи" произошел пожар. Огонь охватил немалую территорию.

Об этом сообщает Киев INFO.

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По данным Telegram-каналов, возгорание произошло на автосервисе по улице Ушинского возле радиорынка. Весь жилой массив рядом затянуло дымом.

Спасатели уже отправились к месту пожара.

Напомним, что 12 ноября в Дарницком районе Киева произошел пожар. Горел склад со строительными материалами, там пострадали два человека.

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