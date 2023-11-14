В Киеве на "Караваевых дачах" масштабный пожар — что горит
14 ноября 2023 17:43
обновлено: 17:49
Пожар на "Караваевых дачах". Фото: скриншот с видео
В Соломенском районе возле железнодорожной станции "Караваевы дачи" произошел пожар. Огонь охватил немалую территорию.
Об этом сообщает Киев INFO.
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По данным Telegram-каналов, возгорание произошло на автосервисе по улице Ушинского возле радиорынка. Весь жилой массив рядом затянуло дымом.
Спасатели уже отправились к месту пожара.
Напомним, что 12 ноября в Дарницком районе Киева произошел пожар. Горел склад со строительными материалами, там пострадали два человека.
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