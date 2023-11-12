Внаслідок пожежі на складі у Дарницькому районі постраждали двоє людей, — Кличко

Пожежа на складі у Дарницькому районі Києва. Фото: Telegram/Труха Київ

Пожежу, що виникла на складі будівельних матеріалів у Дарницькому районі Києва, ліквідували. Внаслідок інциденту постраждали двоє співробітників.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

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Пожежа на складі у Дарницькому районі

"Пожежу в магазині-складі будматеріалів на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі столиці ліквідували. Виявили двох постраждалих співробітників у стані гострої реакції на стрес", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації пожежі були залучені сім одиниць техніки та 27 фахівців особового складу рятувальників.

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, що у Вінниці спалахнула масштабна пожежа на складах з будівельними матеріалами. Загоряння сталося увечері 9 листопада, проте пожежники ліквідовували його до ранку 10 листопада.