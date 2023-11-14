У Києві на "Караваєвих дачах" масштабна пожежа — що горить
14 листопада 2023 17:43
оновлено: 17:49
Пожежа на "Караваєвих дачах". Фото: скриншот з відео
У Солом'янському районі біля залізничної станції "Караваєві Дачі" сталася пожежа. Вогонь охопив чималу територію.
Про це повідомляє Київ INFO.
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За даними Telegram-каналів, займання сталося на автосервісі на вулиці Ушинського біля радіоринку. Весь житловий масив поруч затягло димом.
Рятувальники вже вирушили до місця пожежі.
Нагадаємо, що 12 листопада в Дарницькому районі Києва сталася пожежа. Горів склад з будівельними матеріалами, там постраждали дві людини.
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