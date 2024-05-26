В Киеве на Крещатике произошла массовая драка — что рассказали в полиции
В Киеве на Крещатике вечером 26 мая произошла массовая драка. В стычке приняли участие сразу несколько компаний молодых людей.
Видео массовой схватки появились в ряде телеграмм-каналов.
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Массовая драка на Крещатике
Драка произошла на День Киева, неизвестно, был ли связан конфликт с этим праздником. Причины столкновения неизвестны, полиция оперативно вмешалась и задержала ее участников.
"Сегодня, 26 мая, в социальных сетях было распространено видео потасовки на улице города. Наряды полиции среагировали оперативно и задержали участников потасовки. Сейчас с ними работают сотрудники полиции", — сообщили правоохранители.
В полиции также добавили, что действиям нарушителей правопорядка будет предоставлена соответствующая квалификация. На месте продолжают работать наряды полиции, а нарушители дают объяснения правоохранителям.
Ранее мы сообщали, что во Львове произошло нападение на парня. Инцидент произошел на улице Владимира Великого — неизвестный жестоко избил горожанина. По данному факту полиция открыла два уголовных производства.
В ТЦК Одессы опровергли информацию об участии их представителей в массовой драке вчера в Аркадии. Там назвали сообщение фейковым, цель которого срыв комплектования ВСУ.
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