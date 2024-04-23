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Побиття 13-річного хлопця у Києві — реакція директорки школи

23 квітня 2024 12:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Побиття 13-річного хлопця у Києві — реакція директорки школи
Школа №81 у Києві. Фото: guide.kyivcity.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Директорка 81 школи у Києві, де жорстоко побили 13-річного хлопчика, Ольга Фіголь розповіла, що факту булінгу в освітньому закладі не встановлено. Крім того, вона наголосила, що бійка трапилась на перерві і учень нічого не сказав вчителям.

Про це директорка школи розповіла в ефірі каналу Київ 24.  

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Ольга Фіголь розповіла, що постраждалий учень був на інклюзивній освіті. Інцидент стався під час перерви. Про це хлопець не розповів ні асистенту, ні комусь із вчителів. Класний керівник дізнався про ситуацію лише від мами, коли підліток був вже в лікарні.

"Мати надіслала скаргу щодо побиття дитини й можливого булінгу, але факту булінгу не встановлено", — додала директорка.

Вона також розповіла, що наразі в школі працюють правоохоронці та триває слідство.

Що передувало 

Нещодавно однолітки жорстоко побили 13-річного школяра у київській школі №81. Наслідки бійки дуже важкі — хлопцю робили операцію лише на 10-й день після отримання тяжкої травми в пах, оскільки хлопчик нічого не сказав батькам. Мама забила на сполох, коли в сина збільшилася нога в півтора раза. 

Після цього жінка звернулась до омбудсмена з проханням взяти ситуацію під свій контроль і сприяти у розслідуванні ситуації. У своєму звернені вона повідомила, що дитина перебуває на інклюзивній формі навчання. У класі є асистент вчителя.

Крім того, медики передали інформацію про побиття хлопчика до правоохоронців, адже в дитини серйозна травма яєчка. 

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. В рамках кримінального провадження слідчі будуть встановлювати всі обставини події.

Нагадаємо, у Києві чоловік побив охоронця через те, що той зробив йому зауваження. П'яний зловмисник завдав працівнику магазину близько двадцяти ударів металевою палицею.

Також у столиці затримали жінку, яка розтрощила автівку свого знайомого та мала при собі наркотики.

Київ
бійка
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школярі
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школа

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