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У Києві на Хрещатику відбулася масова бійка — що розповіли в поліції

26 травня 2024 21:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві на Хрещатику відбулася масова бійка — що розповіли в поліції
Масова бійка на Хрещатику. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві на Хрещатику ввечері 26 травня сталася масова бійка. В сутичці взяли участь одразу кілька компаній молодих людей.

Відео масової сутички з'явилися в низці телеграм-каналів. 

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Масова бійка на Хрещатику

Бійка сталася на День Києва, та невідомо, чи був пов'язаний конфлікт із цим святом. Причини сутички невідомі, поліція оперативно втрутилася і затримала її учасників.

"Сьогодні, 26 травня, у соціальних мережах було поширено відео бійки на вулиці міста. Наряди поліції зреагували оперативно та затримали учасників бійки. Наразі з ними працюють працівники поліції", — повідомили правоохоронці.

В поліції також додали, що діям порушників правопорядку буде надана відповідна кваліфікація. На місці продовжують працювати наряди поліції, а порушники наразі надають пояснення правоохоронцям.

Раніше ми повідомляли, що у Львові стався напад на хлопця. Інцидент трапився на вулиці Володимира Великого — невідомий жорстоко побив містянина. Наразі за цим фактом поліція відкрила два кримінальні провадження.

В ТЦК Одеси спростували інформацію про участь їхніх представників у масовій бійці вчора в Аркадії. Там назвали повідомлення фейковим, мета якого — зрив комплектування ЗСУ.

Київ
бійка
День Києва
поліція
конфлікт

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